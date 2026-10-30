Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Der MDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,13 Prozent auf 30 451,54 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342,208 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,177 Prozent schwächer bei 30 744,04 Punkten, nach 30 798,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 766,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 384,85 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der MDAX mit 30 842,53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 216,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 884,31 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,70 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5,59 Prozent auf 26,62 EUR), Ströer SE (+ 2,35 Prozent auf 38,26 EUR), CTS Eventim (+ 2,12 Prozent auf 64,90 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR) und Porsche vz (+ 1,30 Prozent auf 46,72 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-7,54 Prozent auf 58,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,36 Prozent auf 50,95 EUR), DEUTZ (-7,09 Prozent auf 9,44 EUR), Elmos Semiconductor (-6,92 Prozent auf 121,00 EUR) und Bechtle (-5,95 Prozent auf 33,50 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 500 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,082 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at