United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Entwicklung 30.09.2026 17:58:25

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der MDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche kaum.

Letztendlich schloss der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 30 855,88 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,396 Prozent fester bei 31 005,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 883,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 783,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 123,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,728 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 33 029,91 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 809,10 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 30 267,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,400 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,58 Prozent auf 81,30 EUR), AIXTRON SE (+ 4,00 Prozent auf 37,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,09 Prozent auf 73,40 EUR), Evonik (+ 2,72 Prozent auf 20,38 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,16 Prozent auf 89,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen CTS Eventim (-6,20 Prozent auf 52,95 EUR), IONOS (-5,80 Prozent auf 31,50 EUR), TAG Immobilien (-2,29 Prozent auf 11,08 EUR), United Internet (-2,01 Prozent auf 24,38 EUR) und Ströer SE (-1,94 Prozent auf 35,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 746 294 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,713 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

mehr Analysen
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,97 -1,88% AIXTRON SE
CTS Eventim 53,50 2,20% CTS Eventim
Evonik AG 20,60 1,48% Evonik AG
freenet AG 22,72 0,00% freenet AG
IONOS 32,02 2,76% IONOS
Porsche Automobil Holding SE 24,81 -2,71% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,30 -3,88% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 79,50 -1,85% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 35,76 1,48% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,35 0,82% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 10,83 -1,72% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 13,76 -5,01% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,82 -0,93% TUI AG
United Internet AG 24,06 -0,82% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 87,70 -1,85% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 251,37 -1,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen