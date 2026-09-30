Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der MDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche kaum.

Letztendlich schloss der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 30 855,88 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,396 Prozent fester bei 31 005,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 883,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 783,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 123,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,728 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 33 029,91 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 809,10 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 30 267,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,400 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,58 Prozent auf 81,30 EUR), AIXTRON SE (+ 4,00 Prozent auf 37,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,09 Prozent auf 73,40 EUR), Evonik (+ 2,72 Prozent auf 20,38 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,16 Prozent auf 89,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen CTS Eventim (-6,20 Prozent auf 52,95 EUR), IONOS (-5,80 Prozent auf 31,50 EUR), TAG Immobilien (-2,29 Prozent auf 11,08 EUR), United Internet (-2,01 Prozent auf 24,38 EUR) und Ströer SE (-1,94 Prozent auf 35,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 746 294 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,713 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at