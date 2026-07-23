Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,37 Prozent auf 31 863,67 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 351,603 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,275 Prozent leichter bei 31 893,92 Punkten, nach 31 982,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 968,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 863,67 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,377 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 32 129,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der MDAX auf 30 851,74 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, notierte der MDAX bei 31 512,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 5,10 Prozent auf 38,34 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,09 Prozent auf 40,66 EUR), HENSOLDT (+ 1,84 Prozent auf 78,70 EUR), RENK (+ 1,49 Prozent auf 45,49 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,88 Prozent auf 36,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Elmos Semiconductor (-4,59 Prozent auf 153,80 EUR), Siltronic (-2,90 Prozent auf 81,90 EUR), AUTO1 (-2,40 Prozent auf 23,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,20 Prozent auf 82,30 EUR) und DEUTZ (-1,96 Prozent auf 9,98 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 272 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,205 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at