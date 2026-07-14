Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt ab

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 31 973,03 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 349,839 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,760 Prozent auf 31 738,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31 981,81 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 614,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 029,90 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 32 083,10 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 30 534,94 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Wert von 31 211,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,21 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 6,03 Prozent auf 54,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,74 Prozent auf 82,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,62 Prozent auf 86,05 EUR), Evonik (+ 2,46 Prozent auf 17,06 EUR) und Aurubis (+ 2,07 Prozent auf 177,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Fraport (-3,12 Prozent auf 68,40 EUR), IONOS (-2,65 Prozent auf 30,08 EUR), Bechtle (-2,06 Prozent auf 30,42 EUR), AUMOVIO (-1,90 Prozent auf 36,15 EUR) und CTS Eventim (-1,77 Prozent auf 55,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 348 105 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,665 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at