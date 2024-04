Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent leichter bei 26 877,77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 250,996 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 26 937,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26 939,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 830,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 937,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,123 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 036,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, stand der MDAX noch bei 26 069,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, notierte der MDAX bei 27 449,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,147 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 2,45 Prozent auf 6,78 EUR), TeamViewer (+ 2,43 Prozent auf 13,49 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 12,93 EUR), Aurubis (+ 1,42 Prozent auf 74,95 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,37 Prozent auf 22,21 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen K+S (-3,07 Prozent auf 13,89 EUR), Delivery Hero (-3,05 Prozent auf 32,44 EUR), EVOTEC SE (-1,05 Prozent auf 13,22 EUR), Fraport (-0,80 Prozent auf 47,40 EUR) und Lufthansa (-0,75 Prozent auf 7,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 758 284 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,960 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 4,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

