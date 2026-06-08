Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent schwächer bei 32 181,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 380,125 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,17 Prozent schwächer bei 32 086,32 Punkten in den Montagshandel, nach 32 466,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 840,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 237,09 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 181,06 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 29 482,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 30 875,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,88 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Porsche vz (+ 2,84 Prozent auf 48,19 EUR), DEUTZ (+ 2,83 Prozent auf 9,83 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,89 Prozent auf 34,52 EUR), United Internet (+ 1,48 Prozent auf 27,34 EUR) und Nordex (+ 1,27 Prozent auf 41,34 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-5,17 Prozent auf 15,40 EUR), TAG Immobilien (-3,89 Prozent auf 12,61 EUR), Aroundtown SA (-3,31 Prozent auf 2,28 EUR), AUTO1 (-3,11 Prozent auf 21,18 EUR) und CTS Eventim (-2,95 Prozent auf 52,70 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 577 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,084 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at