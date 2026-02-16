Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,12 Prozent schwächer bei 31 260,11 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 369,917 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,257 Prozent höher bei 31 379,54 Punkten in den Montagshandel, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 504,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 31 212,04 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 412,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 27 659,84 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,905 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4,32 Prozent auf 33,78 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,13 Prozent auf 97,10 EUR), HOCHTIEF (+ 3,83 Prozent auf 384,60 EUR), thyssenkrupp (+ 2,42 Prozent auf 10,81 EUR) und United Internet (+ 2,09 Prozent auf 26,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-7,15 Prozent auf 32,72 EUR), TeamViewer (-4,01 Prozent auf 5,03 EUR), Aurubis (-3,83 Prozent auf 165,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 25,88 EUR) und Delivery Hero (-3,31 Prozent auf 19,59 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 679 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,296 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 6,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

