MDAX-Marktbericht 16.02.2026 15:59:09

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Das macht der MDAX nachmittags.

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,12 Prozent schwächer bei 31 260,11 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 369,917 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,257 Prozent höher bei 31 379,54 Punkten in den Montagshandel, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 504,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 31 212,04 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 412,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, mit 27 659,84 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,905 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4,32 Prozent auf 33,78 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,13 Prozent auf 97,10 EUR), HOCHTIEF (+ 3,83 Prozent auf 384,60 EUR), thyssenkrupp (+ 2,42 Prozent auf 10,81 EUR) und United Internet (+ 2,09 Prozent auf 26,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-7,15 Prozent auf 32,72 EUR), TeamViewer (-4,01 Prozent auf 5,03 EUR), Aurubis (-3,83 Prozent auf 165,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,50 Prozent auf 25,88 EUR) und Delivery Hero (-3,31 Prozent auf 19,59 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 679 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,296 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 6,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Aurubis Hold Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Aurubis 168,10 -1,75% Aurubis
Carl Zeiss Meditec AG 25,82 -3,66% Carl Zeiss Meditec AG
Delivery Hero 19,70 -1,82% Delivery Hero
flatexDEGIRO AG 32,68 -7,21% flatexDEGIRO AG
HOCHTIEF AG 390,20 6,26% HOCHTIEF AG
Nordex AG 33,74 4,78% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,67 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Ströer SE & Co. KGaA 34,20 -1,44% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,94 -5,13% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,94 3,50% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 97,95 5,61% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 26,34 2,33% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 364,56 0,21%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

