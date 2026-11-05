Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,00 Prozent schwächer bei 30 866,26 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 344,186 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,449 Prozent fester bei 31 318,35 Punkten, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 708,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 613,24 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 426,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 426,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der MDAX noch bei 29 374,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 0,366 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 5,97 Prozent auf 12,96 EUR), RTL (+ 2,89 Prozent auf 33,85 EUR), K+S (+ 2,85 Prozent auf 13,35 EUR), TRATON (+ 2,79 Prozent auf 33,94 EUR) und Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR), AIXTRON SE (-9,82 Prozent auf 28,93 EUR) und JENOPTIK (-6,67 Prozent auf 35,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 8 557 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,097 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at