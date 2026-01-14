IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|MDAX im Blick
|
14.01.2026 09:29:12
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent auf 32 189,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 380,704 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,013 Prozent auf 32 233,06 Punkte an der Kurstafel, nach 32 237,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 166,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 284,44 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,129 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der MDAX bei 30 074,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 25 167,49 Punkte.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,55 Prozent auf 13,28 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,27 Prozent auf 67,60 EUR), LANXESS (+ 1,10 Prozent auf 17,41 EUR), Bilfinger SE (+ 0,95 Prozent auf 117,50 EUR) und TRATON (+ 0,84 Prozent auf 31,14 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Lufthansa (-2,28 Prozent auf 8,50 EUR), thyssenkrupp (-1,46 Prozent auf 10,44 EUR), PUMA SE (-1,01 Prozent auf 22,59 EUR), IONOS (-0,87 Prozent auf 28,45 EUR) und Nordex (-0,85 Prozent auf 32,52 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 657 796 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,086 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,54 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|118,30
|1,63%
|Evonik AG
|13,15
|0,08%
|IONOS
|28,40
|-1,39%
|K+S AG
|13,29
|3,18%
|LANXESS AG
|17,32
|0,70%
|Lufthansa AG
|8,48
|-2,24%
|Nordex AG
|32,54
|0,00%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,75
|0,53%
|PUMA SE
|22,54
|-0,62%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|66,70
|-1,55%
|TeamViewer
|6,07
|-2,80%
|thyssenkrupp AG
|10,49
|-0,80%
|TRATON
|30,94
|0,78%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 147,51
|-0,28%
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.