IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Blick 14.01.2026 09:29:12

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

MDAX-Handel heute.

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent auf 32 189,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 380,704 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,013 Prozent auf 32 233,06 Punkte an der Kurstafel, nach 32 237,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 166,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 284,44 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,129 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der MDAX bei 30 074,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 25 167,49 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,55 Prozent auf 13,28 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,27 Prozent auf 67,60 EUR), LANXESS (+ 1,10 Prozent auf 17,41 EUR), Bilfinger SE (+ 0,95 Prozent auf 117,50 EUR) und TRATON (+ 0,84 Prozent auf 31,14 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Lufthansa (-2,28 Prozent auf 8,50 EUR), thyssenkrupp (-1,46 Prozent auf 10,44 EUR), PUMA SE (-1,01 Prozent auf 22,59 EUR), IONOS (-0,87 Prozent auf 28,45 EUR) und Nordex (-0,85 Prozent auf 32,52 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 657 796 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,086 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,78 zu Buche schlagen. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,54 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 118,30 1,63% Bilfinger SE
Evonik AG 13,15 0,08% Evonik AG
IONOS 28,40 -1,39% IONOS
K+S AG 13,29 3,18% K+S AG
LANXESS AG 17,32 0,70% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,48 -2,24% Lufthansa AG
Nordex AG 32,54 0,00% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,75 0,53% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,54 -0,62% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,70 -1,55% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TeamViewer 6,07 -2,80% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,49 -0,80% thyssenkrupp AG
TRATON 30,94 0,78% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 147,51 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen