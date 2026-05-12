Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Der MDAX ging mit Verlusten aus dem Dienstagshandel.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,39 Prozent auf 31 013,18 Punkte zurück. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 372,633 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,842 Prozent auf 31 183,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 448,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30 955,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 361,86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 30 382,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 113,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 785,72 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0,108 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 9,62 Prozent auf 30,76 EUR), JENOPTIK (+ 7,77 Prozent auf 39,12 EUR), United Internet (+ 4,80 Prozent auf 27,50 EUR), Salzgitter (+ 4,13 Prozent auf 53,00 EUR) und Delivery Hero (+ 2,71 Prozent auf 24,24 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen RTL (-7,36 Prozent auf 30,20 EUR), HOCHTIEF (-7,20 Prozent auf 502,50 EUR), Bilfinger SE (-4,75 Prozent auf 97,15 EUR), RENK (-4,74 Prozent auf 44,11 EUR) und thyssenkrupp (-3,88 Prozent auf 9,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 719 519 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die HOCHTIEF-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at