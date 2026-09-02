CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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MDAX im Fokus 02.09.2026 17:58:40

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

So performte der MDAX schlussendlich.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 31 986,84 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 362,174 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,483 Prozent auf 32 017,79 Punkte an der Kurstafel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 077,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 680,96 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 947,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der MDAX 29 604,64 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,25 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 4,19 Prozent auf 15,66 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,20 Prozent auf 135,60 EUR), Siltronic (+ 2,45 Prozent auf 77,45 EUR), CTS Eventim (+ 2,09 Prozent auf 58,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 35,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-4,54 Prozent auf 36,20 EUR), TRATON (-4,05 Prozent auf 36,52 EUR), AUTO1 (-3,67 Prozent auf 20,98 EUR), Porsche Automobil (-3,67 Prozent auf 27,28 EUR) und DEUTZ (-3,50 Prozent auf 12,13 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 225 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,797 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 35,60 -0,56% AIXTRON SE
AUTO1 21,84 4,30% AUTO1
CTS Eventim 57,80 -1,03% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,28 0,99% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 134,20 -0,74% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 37,10 2,66% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,62 1,74% freenet AG
LANXESS AG 15,82 1,80% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,69 0,81% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,37 -0,22% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,18 0,91% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 76,95 -0,39% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,22 1,75% thyssenkrupp AG
TRATON 36,80 0,77% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 086,43 0,40%

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