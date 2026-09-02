CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|MDAX im Fokus
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02.09.2026 17:58:40
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 31 986,84 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 362,174 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,483 Prozent auf 32 017,79 Punkte an der Kurstafel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 077,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 680,96 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32 947,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der MDAX 29 604,64 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,25 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 4,19 Prozent auf 15,66 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,20 Prozent auf 135,60 EUR), Siltronic (+ 2,45 Prozent auf 77,45 EUR), CTS Eventim (+ 2,09 Prozent auf 58,65 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 35,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-4,54 Prozent auf 36,20 EUR), TRATON (-4,05 Prozent auf 36,52 EUR), AUTO1 (-3,67 Prozent auf 20,98 EUR), Porsche Automobil (-3,67 Prozent auf 27,28 EUR) und DEUTZ (-3,50 Prozent auf 12,13 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 225 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,797 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,60
|-0,56%
|AUTO1
|21,84
|4,30%
|CTS Eventim
|57,80
|-1,03%
|DEUTZ AG
|12,28
|0,99%
|Elmos Semiconductor
|134,20
|-0,74%
|flatexDEGIRO AG
|37,10
|2,66%
|freenet AG
|24,62
|1,74%
|LANXESS AG
|15,82
|1,80%
|Lufthansa AG
|7,69
|0,81%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,37
|-0,22%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,18
|0,91%
|Siltronic AG
|76,95
|-0,39%
|thyssenkrupp AG
|14,22
|1,75%
|TRATON
|36,80
|0,77%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 086,43
|0,40%
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