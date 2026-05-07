Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Am Donnerstag verlor der MDAX via XETRA letztendlich 0,58 Prozent auf 31 593,98 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 371,795 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,493 Prozent auf 31 936,10 Punkte an der Kurstafel, nach 31 779,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 580,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 130,49 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,78 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 733,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 662,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der MDAX noch bei 29 171,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,98 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Ströer SE (+ 5,14 Prozent auf 38,88 EUR), DEUTZ (+ 4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Jungheinrich (+ 2,79 Prozent auf 26,56 EUR), Lufthansa (+ 1,82 Prozent auf 8,37 EUR) und PUMA SE (+ 1,53 Prozent auf 25,26 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-5,59 Prozent auf 17,05 EUR), RENK (-5,48 Prozent auf 51,39 EUR), AUMOVIO (-4,36 Prozent auf 37,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,21 Prozent auf 82,00 EUR) und FUCHS SE VZ (-4,17 Prozent auf 38,18 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 158 629 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,803 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at