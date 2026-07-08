Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|MDAX aktuell
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08.07.2026 09:28:36
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben
Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,47 Prozent leichter bei 32 147,86 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 364,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,449 Prozent auf 32 480,64 Punkte an der Kurstafel, nach 32 627,04 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 499,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 136,34 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der MDAX mit 32 125,47 Punkten berechnet. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 30 295,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der MDAX mit 31 057,91 Punkten gehandelt.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,77 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 1,75 Prozent auf 7,31 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 41,72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,44 Prozent auf 90,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,37 Prozent auf 161,00 EUR) und Evonik (+ 0,19 Prozent auf 16,23 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Talanx (-5,18 Prozent auf 109,80 EUR), LEG Immobilien (-3,47 Prozent auf 54,25 EUR), thyssenkrupp (-3,36 Prozent auf 11,51 EUR), Lufthansa (-3,20 Prozent auf 9,57 EUR) und Aroundtown SA (-3,13 Prozent auf 2,29 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 122 643 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,193 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit klaren Verlusten (finanzen.at)
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08.07.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|XETRA-Handel MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
07.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,22
|-5,94%
|Elmos Semiconductor
|159,80
|0,00%
|Evonik AG
|16,36
|1,49%
|freenet AG
|23,38
|-1,27%
|LEG Immobilien
|52,85
|-5,79%
|Lufthansa AG
|9,31
|-5,39%
|Nordex AG
|41,14
|-1,34%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,36
|-3,42%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,18
|-1,83%
|Talanx AG
|110,00
|-1,52%
|thyssenkrupp AG
|11,56
|-3,67%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|89,50
|-4,69%
|TUI AG
|7,06
|-1,29%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 516,35
|-3,40%
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