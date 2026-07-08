Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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MDAX aktuell 08.07.2026 09:28:36

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,47 Prozent leichter bei 32 147,86 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 364,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,449 Prozent auf 32 480,64 Punkte an der Kurstafel, nach 32 627,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 499,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 136,34 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der MDAX mit 32 125,47 Punkten berechnet. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 30 295,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der MDAX mit 31 057,91 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,77 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 1,75 Prozent auf 7,31 EUR), Nordex (+ 0,77 Prozent auf 41,72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,44 Prozent auf 90,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,37 Prozent auf 161,00 EUR) und Evonik (+ 0,19 Prozent auf 16,23 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Talanx (-5,18 Prozent auf 109,80 EUR), LEG Immobilien (-3,47 Prozent auf 54,25 EUR), thyssenkrupp (-3,36 Prozent auf 11,51 EUR), Lufthansa (-3,20 Prozent auf 9,57 EUR) und Aroundtown SA (-3,13 Prozent auf 2,29 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 122 643 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,193 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,22 -5,94% Aroundtown SA
Elmos Semiconductor 159,80 0,00% Elmos Semiconductor
Evonik AG 16,36 1,49% Evonik AG
freenet AG 23,38 -1,27% freenet AG
LEG Immobilien 52,85 -5,79% LEG Immobilien
Lufthansa AG 9,31 -5,39% Lufthansa AG
Nordex AG 41,14 -1,34% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,36 -3,42% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,18 -1,83% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Talanx AG 110,00 -1,52% Talanx AG
thyssenkrupp AG 11,56 -3,67% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 89,50 -4,69% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,06 -1,29% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 516,35 -3,40%

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