Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,02 Prozent schwächer bei 17 680,30 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 96,460 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,089 Prozent fester bei 17 699,09 Punkten in den Handel, nach 17 683,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 808,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 615,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,70 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 18 201,85 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 16 209,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der SDAX bei 14 794,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 8,12 Prozent auf 24,50 EUR), Gerresheimer (+ 3,52 Prozent auf 19,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,88 Prozent auf 5,99 EUR), Drägerwerk (+ 2,77 Prozent auf 89,00 EUR) und HelloFresh (+ 2,72 Prozent auf 5,21 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil pbb (-11,01 Prozent auf 3,61 EUR), Siltronic (-5,80 Prozent auf 48,42 EUR), Salzgitter (-4,55 Prozent auf 50,35 EUR), SMA Solar (-1,77 Prozent auf 32,26 EUR) und tonies (-1,62 Prozent auf 10,96 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 350 711 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,176 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at