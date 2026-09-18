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Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

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SDAX aktuell 18.09.2026 15:58:50

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 18 195,54 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,669 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,087 Prozent stärker bei 18 243,25 Punkten, nach 18 227,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 347,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 191,80 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,804 Prozent nach unten. Der SDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 18 425,59 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 18 373,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 931,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 4,44 Prozent auf 3,01 EUR), ATOSS Software (+ 3,17 Prozent auf 94,30 EUR), SMA Solar (+ 2,65) Prozent auf 58,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,09 Prozent auf 61,15 EUR) und SFC Energy (+ 1,93 Prozent auf 21,10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen pbb (-2,51 Prozent auf 3,18 EUR), GFT SE (-2,23 Prozent auf 26,25 EUR), Douglas (-2,19 Prozent auf 7,15 EUR), Hypoport SE (-2,18 Prozent auf 76,25 EUR) und STO SE (-2,07 Prozent auf 99,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 773 150 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,202 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,70 0,21% 1&1 AG
ATOSS Software AG 93,20 2,98% ATOSS Software AG
Douglas AG 7,17 -0,97% Douglas AG
EVOTEC SE 2,90 0,90% EVOTEC SE
GFT SE 26,05 -1,70% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,20 -0,24% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 75,80 -2,88% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,40 -1,55% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,70 -0,58% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,17 -3,06% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 60,50 1,60% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SFC Energy AG 20,55 -0,72% SFC Energy AG
SMA Solar AG 56,70 0,98% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 99,10 -1,10% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 106,55 -0,66%

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