Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Mit dem SDAX ging es am fünften Tag der Woche abwärts.

Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,54 Prozent schwächer bei 16 122,25 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 80,821 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,748 Prozent auf 16 087,82 Punkte an der Kurstafel, nach 16 209,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 122,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 876,87 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 998,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, stand der SDAX noch bei 17 198,19 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 13 376,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,10 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 29,67 Prozent auf 58,35 EUR), SMA Solar (+ 8,67 Prozent auf 31,10 EUR), INDUS (+ 4,69 Prozent auf 25,65 EUR), CANCOM SE (+ 4,61 Prozent auf 26,10 EUR) und GFT SE (+ 2,29 Prozent auf 17,90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-4,99 Prozent auf 2,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,80 Prozent auf 83,30 EUR), SFC Energy (-4,61 Prozent auf 13,66 EUR), Eckert Ziegler (-3,44 Prozent auf 16,27 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-3,35 Prozent auf 13,86 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 519 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,331 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,01 erwartet. Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,07 Prozent, die höchste im Index.

