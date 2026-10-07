1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 07.10.2026 09:29:11

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach

Der SDAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,21 Prozent auf 18 346,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent tiefer bei 18 291,95 Punkten, nach 18 384,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 291,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 350,89 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,524 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 18 753,48 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 18 148,27 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17 354,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,71 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3,67 Prozent auf 36,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,86 Prozent auf 5,48 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,57 Prozent auf 20,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,25 Prozent auf 68,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-4,00 Prozent auf 15,60 EUR), SMA Solar (-3,06 Prozent auf 58,65 EUR), Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR), Stabilus SE (-1,97 Prozent auf 15,92 EUR) und pbb (-1,78 Prozent auf 3,10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 105 622 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten

Analysen zu Nagarro SE

mehr Analysen
26.08.26 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,85 1,49% 1&1 AG
Befesa 35,75 1,56% Befesa
Deutsche Beteiligungs AG 19,30 -2,13% Deutsche Beteiligungs AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 114,60 -0,69% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 3,99 -0,75% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,25 -5,57% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,95 -1,19% Mutares
Nagarro SE 78,80 -0,19% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,05 -1,86% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 72,65 7,23% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SGL Carbon SE 5,41 0,37% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 58,95 -1,26% SMA Solar AG
Stabilus SE 15,60 -3,23% Stabilus SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 243,55 -0,77%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen