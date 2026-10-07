Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach

Der SDAX notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,21 Prozent auf 18 346,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent tiefer bei 18 291,95 Punkten, nach 18 384,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 291,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 350,89 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,524 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 18 753,48 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 18 148,27 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 17 354,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,71 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3,67 Prozent auf 36,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), SGL Carbon SE (+ 1,86 Prozent auf 5,48 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,57 Prozent auf 20,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,25 Prozent auf 68,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-4,00 Prozent auf 15,60 EUR), SMA Solar (-3,06 Prozent auf 58,65 EUR), Nagarro SE (-2,21 Prozent auf 77,50 EUR), Stabilus SE (-1,97 Prozent auf 15,92 EUR) und pbb (-1,78 Prozent auf 3,10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der SGL Carbon SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 105 622 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,282 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at