Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,18 Prozent schwächer bei 18 251,45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,565 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,143 Prozent auf 18 309,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 283,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 186,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 309,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 18 511,25 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 18 131,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 931,39 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,16 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8,42 Prozent auf 16,10 EUR), PVA TePla (+ 3,80 Prozent auf 37,74 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,04 Prozent auf 61,00 EUR), SFC Energy (+ 2,64 Prozent auf 19,44 EUR) und Shelly (+ 2,30 Prozent auf 57,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Ottobock (-4,32 Prozent auf 55,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 27,78 EUR), Südzucker (-2,91 Prozent auf 11,34 EUR), pbb (-2,31 Prozent auf 3,46 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,31 Prozent auf 32,16 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 533 014 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Ottobock mit 3,679 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at