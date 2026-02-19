Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt nachmittags im Minus

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:44 Uhr via XETRA 0,70 Prozent schwächer bei 17 967,11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 94,958 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,030 Prozent tiefer bei 18 087,66 Punkten, nach 18 093,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 087,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 926,38 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,322 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 010,89 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, stand der SDAX bei 14 892,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,52 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,27 Prozent auf 57,35 EUR), Verve Group (+ 3,02 Prozent auf 1,33 EUR), Hypoport SE (+ 2,76 Prozent auf 85,50 EUR), Südzucker (+ 2,60 Prozent auf 9,67 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,47 Prozent auf 19,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SMA Solar (-4,95 Prozent auf 32,66 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,07 Prozent auf 82,60 EUR), SFC Energy (-2,80 Prozent auf 13,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,73 Prozent auf 48,54 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,68 Prozent auf 1,53 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 371 723 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 10,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at