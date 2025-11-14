Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus

Am Freitag fällt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 16 040,48 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 80,821 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,748 Prozent auf 16 087,82 Punkte an der Kurstafel, nach 16 209,14 Punkten am Vortag.

Bei 16 087,82 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 040,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,497 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 16 998,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 198,19 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 13 376,49 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 15,51 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 16,56 Prozent auf 52,45 EUR), CANCOM SE (+ 5,61 Prozent auf 26,35 EUR), INDUS (+ 3,06 Prozent auf 25,25 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,58 Prozent auf 67,50 EUR) und ProCredit (+ 1,30 Prozent auf 7,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-6,51 Prozent auf 1,97 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,46 Prozent auf 83,60 EUR), EVOTEC SE (-4,22 Prozent auf 5,22 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 19,46 EUR) und Sixt SE St (-2,84 Prozent auf 70,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 231 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,331 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,01 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at