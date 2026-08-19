PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Kursentwicklung im Fokus
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19.08.2026 09:29:15
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus
Am Mittwoch fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 18 383,94 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,988 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 18 431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.
Bei 18 431,09 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 375,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der SDAX noch bei 18 254,13 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 17 150,95 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,92 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PNE (+ 3,45 Prozent auf 7,49 EUR), Jungheinrich (+ 1,24 Prozent auf 24,50 EUR), Springer Nature (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,90 Prozent auf 22,35 EUR) und SFC Energy (+ 0,75 Prozent auf 20,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3,92 Prozent auf 1,35 EUR), secunet Security Networks (-3,26 Prozent auf 178,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,25 Prozent auf 13,40 EUR), Hypoport SE (-1,83 Prozent auf 80,50 EUR) und OHB SE (-1,79 Prozent auf 247,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 328 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,539 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu PNE AG
Aktien in diesem Artikel
|HAMBORNER REIT
|4,31
|0,47%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,43
|0,49%
|Hypoport SE
|81,60
|-1,09%
|Jungheinrich AG
|24,56
|0,90%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,70
|1,11%
|LPKF Laser & Electronics AG
|13,70
|-2,14%
|Mutares
|26,95
|0,00%
|OHB SE
|239,50
|-4,77%
|PNE AG
|7,16
|-1,38%
|SCHOTT Pharma
|22,75
|3,17%
|secunet Security Networks AG
|181,20
|-1,63%
|SFC Energy AG
|20,90
|4,24%
|Springer Nature
|19,88
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 534,04
|0,59%
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.