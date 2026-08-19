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Kursentwicklung im Fokus 19.08.2026 09:29:15

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Mittwoch fällt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 18 383,94 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,988 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 18 431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.

Bei 18 431,09 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 375,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der SDAX noch bei 18 254,13 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 17 150,95 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,92 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PNE (+ 3,45 Prozent auf 7,49 EUR), Jungheinrich (+ 1,24 Prozent auf 24,50 EUR), Springer Nature (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,90 Prozent auf 22,35 EUR) und SFC Energy (+ 0,75 Prozent auf 20,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3,92 Prozent auf 1,35 EUR), secunet Security Networks (-3,26 Prozent auf 178,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,25 Prozent auf 13,40 EUR), Hypoport SE (-1,83 Prozent auf 80,50 EUR) und OHB SE (-1,79 Prozent auf 247,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 328 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,539 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

HAMBORNER REIT 4,31 0,47% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,43 0,49% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 81,60 -1,09% Hypoport SE
Jungheinrich AG 24,56 0,90% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,70 1,11% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,70 -2,14% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 0,00% Mutares
OHB SE 239,50 -4,77% OHB SE
PNE AG 7,16 -1,38% PNE AG
SCHOTT Pharma 22,75 3,17% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 181,20 -1,63% secunet Security Networks AG
SFC Energy AG 20,90 4,24% SFC Energy AG
Springer Nature 19,88 0,00% Springer Nature

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 534,04 0,59%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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