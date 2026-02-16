EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

Index im Blick 16.02.2026 15:59:09

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX nachmittags schwächer

SDAX-Handel aktuell.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent leichter bei 17 801,52 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,149 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,389 Prozent höher bei 17 909,41 Punkten, nach 17 840,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 801,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 948,71 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der SDAX auf 18 329,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SDAX auf 16 148,75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der SDAX auf 14 823,31 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 3,25 Prozent auf 24,16 EUR), SFC Energy (+ 3,02 Prozent auf 13,64 EUR), Mutares (+ 2,84 Prozent auf 32,60 EUR), pbb (+ 2,75 Prozent auf 3,73 EUR) und Medios (+ 2,15 Prozent auf 17,08 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil GFT SE (-4,95 Prozent auf 15,74 EUR), EVOTEC SE (-3,33 Prozent auf 5,98 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR), HelloFresh (-3,18 Prozent auf 5,05 EUR) und adesso SE (-2,67 Prozent auf 61,90 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 139 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 10,271 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

