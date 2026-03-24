Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert nachmittags im Minus

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,37 Prozent tiefer bei 16 402,59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,040 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,078 Prozent fester bei 16 475,85 Punkten, nach 16 463,01 Punkten am Vortag.

Bei 16 305,33 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 496,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 890,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 806,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 090,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5,49 Prozent zurück. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 8,46 Prozent auf 54,10 EUR), HelloFresh (+ 7,36 Prozent auf 4,07 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,21) Prozent auf 38,68 EUR), Gerresheimer (+ 6,31 Prozent auf 20,04 EUR) und Südzucker (+ 3,64 Prozent auf 10,26 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,44 Prozent auf 55,95 EUR), adesso SE (-4,60 Prozent auf 56,00 EUR), ATOSS Software (-4,36 Prozent auf 74,60 EUR), Hypoport SE (-3,93 Prozent auf 73,40 EUR) und KSB SE (-3,75 Prozent auf 1 155,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 600 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at