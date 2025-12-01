Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 01.12.2025 17:59:05

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

Mit dem SDAX ging es am Abend abwärts.

Zum Handelsende gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 16 500,07 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,130 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,392 Prozent schwächer bei 16 592,33 Punkten in den Montagshandel, nach 16 657,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 596,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 342,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 731,99 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 16 892,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 13 557,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 18,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 3,72 Prozent auf 7,68 EUR), Siltronic (+ 1,89 Prozent auf 50,05 EUR), PVA TePla (+ 1,63 Prozent auf 22,44 EUR), Verve Group (+ 1,40 Prozent auf 1,67 EUR) und STRATEC SE (+ 0,89 Prozent auf 22,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Formycon (-4,74 Prozent auf 23,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,48 Prozent auf 76,70 EUR), Kontron (-4,23 Prozent auf 23,10 EUR), SMA Solar (-3,99 Prozent auf 33,22 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,70 Prozent auf 5,72 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 586 491 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,293 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Mutares-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten

Analysen zu Mutaresmehr Analysen

13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 5,63 -3,07% EVOTEC SE
Formycon AG 23,15 -3,54% Formycon AG
FRIEDRICH VORWERK 76,60 -4,01% FRIEDRICH VORWERK
Kontron 23,04 -3,76% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 -0,72% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 5,63 -3,76% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,50 -2,48% Mutares
PVA TePla AG 22,52 2,18% PVA TePla AG
Schaeffler AG 6,68 0,91% Schaeffler AG
Siltronic AG 50,00 2,04% Siltronic AG
SMA Solar AG 33,22 -3,43% SMA Solar AG
STRATEC SE 22,30 0,90% STRATEC SE
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 7,68 3,50% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Verve Group 1,66 0,24% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 476,82 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen