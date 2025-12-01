Mutares Aktie
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus
Zum Handelsende gab der SDAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent auf 16 500,07 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,130 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,392 Prozent schwächer bei 16 592,33 Punkten in den Montagshandel, nach 16 657,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 596,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 342,52 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 731,99 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, bei 16 892,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 13 557,80 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 18,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern registriert.
SDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell thyssenkrupp nucera (+ 3,72 Prozent auf 7,68 EUR), Siltronic (+ 1,89 Prozent auf 50,05 EUR), PVA TePla (+ 1,63 Prozent auf 22,44 EUR), Verve Group (+ 1,40 Prozent auf 1,67 EUR) und STRATEC SE (+ 0,89 Prozent auf 22,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Formycon (-4,74 Prozent auf 23,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,48 Prozent auf 76,70 EUR), Kontron (-4,23 Prozent auf 23,10 EUR), SMA Solar (-3,99 Prozent auf 33,22 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,70 Prozent auf 5,72 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 586 491 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,293 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Mutares-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent gelockt.
Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:00
|EQS-News: Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen (EQS Group)
|
15:00
|EQS-News: Mutares has completed the acquisition of M3 Group in Sweden (EQS Group)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.11.24
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,63
|-3,07%
|Formycon AG
|23,15
|-3,54%
|FRIEDRICH VORWERK
|76,60
|-4,01%
|Kontron
|23,04
|-3,76%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,50
|-0,72%
|LPKF Laser & Electronics AG
|5,63
|-3,76%
|Mutares
|27,50
|-2,48%
|PVA TePla AG
|22,52
|2,18%
|Schaeffler AG
|6,68
|0,91%
|Siltronic AG
|50,00
|2,04%
|SMA Solar AG
|33,22
|-3,43%
|STRATEC SE
|22,30
|0,90%
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|7,68
|3,50%
|Verve Group
|1,66
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 476,82
|-1,09%
