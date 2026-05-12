Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|SDAX-Kursverlauf
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12.05.2026 12:27:10
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich leichter
Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,22 Prozent auf 18 330,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,182 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,862 Prozent auf 18 396,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18 556,07 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 402,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 220,15 Punkten.
SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 17 257,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 683,41 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, lag der SDAX noch bei 16 648,65 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 717,19 Punkte. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 7,67 Prozent auf 27,52 EUR), PATRIZIA SE (+ 4,38 Prozent auf 7,63 EUR), Shelly (+ 4,33 Prozent auf 62,60 EUR), Mutares (+ 1,52 Prozent auf 26,65 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,32 Prozent auf 88,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Medios (-8,24 Prozent auf 13,58 EUR), Elmos Semiconductor (-6,44 Prozent auf 180,20 EUR), MBB SE (-5,31 Prozent auf 205,00 EUR), TeamViewer (-3,91 Prozent auf 5,29 EUR) und Hypoport SE (-3,74 Prozent auf 76,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 424 987 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,018 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Elmos Semiconductor
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|Heidelberger Druckmaschinen AG
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