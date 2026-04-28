Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Der SDAX zeigt sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,39 Prozent schwächer bei 17 600,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,605 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 652,88 Zählern und damit 0,097 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 670,01 Punkte).

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 706,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 549,28 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 338,41 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 18 319,79 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 15 606,24 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,41 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit init innovation in traffic systems SE (+ 11,86 Prozent auf 50,00 EUR), pbb (+ 3,50 Prozent auf 3,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,49 Prozent auf 37,36 EUR), SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 51,90 EUR) und Medios (+ 2,09 Prozent auf 13,66 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-3,99 Prozent auf 68,55 EUR), PVA TePla (-3,94 Prozent auf 33,62 EUR), Grand City Properties (-3,68 Prozent auf 9,69 EUR), KSB SE (-2,36 Prozent auf 951,00 EUR) und EVOTEC SE (-2,36 Prozent auf 5,18 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 408 193 Aktien gehandelt. Mit 4,113 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at