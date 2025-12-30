Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|XETRA-Handel im Fokus
|
30.12.2025 09:28:58
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,20 Prozent auf 16 983,09 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,038 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,180 Prozent auf 16 986,00 Punkte an der Kurstafel, nach 17 016,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 975,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 999,13 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 16 657,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 933,11 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 13 711,33 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern erreicht.
SDAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 2,72 Prozent auf 150,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,20 EUR), Medios (+ 0,69 Prozent auf 14,58 EUR), Klöckner (+ 0,63 Prozent auf 7,97 EUR) und Hypoport SE (+ 0,63 Prozent auf 128,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Mutares (-1,87 Prozent auf 28,90 EUR), GFT SE (-1,58 Prozent auf 18,70 EUR), PATRIZIA SE (-1,47 Prozent auf 8,03 EUR), Dermapharm (-1,15 Prozent auf 38,75 EUR) und 1&1 (-1,01 Prozent auf 24,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 58 664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Mutares signs agreement to sell Conexus to ATS - Advance Technologies System (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Conexus an ATS - Advance Technologies System (EQS Group)
|
29.12.25
|XETRA-Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|EQS-News: Mutares schließt Übernahme von HSR und HST von Hwaseung Corporation für Amaneos China ab (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-News: Mutares completes acquisition of HSR and HST from Hwaseung Corporation for Amaneos China (EQS Group)
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG