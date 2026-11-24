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24.11.2026 15:58:51
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt am Nachmittag ab
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,31 Prozent leichter bei 17 079,62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 84,432 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 17 136,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 133,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 218,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 987,37 Zählern.
SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 18 106,58 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 18 437,38 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 16 053,96 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,59 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Dürr (+ 3,19 Prozent auf 16,16 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,87 Prozent auf 15,04 EUR), Vincorion (+ 2,84) Prozent auf 15,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,79 Prozent auf 125,40 EUR) und Befesa (+ 2,00 Prozent auf 38,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,75 Prozent auf 61,45 EUR), SCHOTT Pharma (-5,39 Prozent auf 21,05 EUR), PVA TePla (-4,53 Prozent auf 25,74 EUR), Wacker Neuson SE (-3,04 Prozent auf 19,12 EUR) und Basler (-2,94 Prozent auf 23,15 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 539 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|25,35
|3,05%
|Basler AG
|22,55
|-5,05%
|Befesa
|37,55
|0,81%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|129,60
|6,58%
|Dürr AG
|16,04
|2,95%
|Eckert & Ziegler
|15,09
|3,57%
|HAMBORNER REIT
|4,01
|0,50%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,00
|3,25%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|63,30
|1,12%
|Mutares
|25,90
|2,98%
|PVA TePla AG
|24,88
|-7,09%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|60,70
|-7,33%
|SCHOTT Pharma
|20,35
|-7,92%
|Vincorion
|15,52
|0,94%
|Wacker Neuson SE
|18,88
|-3,67%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 031,51
|-0,59%
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