Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent leichter bei 17 398,64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,431 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,135 Prozent fester bei 17 535,95 Punkten in den Handel, nach 17 512,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 376,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 590,76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SDAX mit 18 425,59 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 15 807,72 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,248 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 6,63 Prozent auf 119,00 EUR), Springer Nature (+ 3,84 Prozent auf 23,00 EUR), SFC Energy (+ 3,68 Prozent auf 18,02 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,31 Prozent auf 33,20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,14 Prozent auf 8,12 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ASTA Energy Solutions (-7,61 Prozent auf 44,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,22 Prozent auf 32,26 EUR), Stabilus SE (-6,10 Prozent auf 12,92 EUR), Vossloh (-4,91 Prozent auf 45,72 EUR) und Hypoport SE (-4,63 Prozent auf 82,45 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 850 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,224 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at