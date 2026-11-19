SDAX
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|Kursentwicklung im Fokus
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19.11.2026 17:58:43
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone
Zum Handelsschluss tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent leichter bei 17 272,56 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,410 Prozent fester bei 17 450,11 Punkten in den Handel, nach 17 378,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 243,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 566,96 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,86 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 18 210,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SDAX mit 18 534,04 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 15 955,60 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,479 Prozent zurück. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 4,58 Prozent auf 178,00 EUR), secunet Security Networks (+ 3,93 Prozent auf 195,60 EUR), CANCOM SE (+ 3,43 Prozent auf 19,28 EUR), PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 27,24 EUR) und SFC Energy (+ 2,77 Prozent auf 18,52 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ASTA Energy Solutions (-4,23 Prozent auf 43,00 EUR), Mutares (-4,14 Prozent auf 26,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), grenke (-3,74 Prozent auf 11,32 EUR) und PNE (-3,29 Prozent auf 4,41 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 293 083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,192 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,30
|0,83%
|ASTA Energy Solutions
|40,50
|-5,59%
|CANCOM SE
|19,14
|0,42%
|EVOTEC SE
|2,56
|-6,16%
|grenke AG
|11,08
|-1,77%
|HAMBORNER REIT
|3,96
|-0,13%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|62,80
|-0,16%
|Mutares
|25,65
|-3,39%
|OHB SE
|173,40
|-3,13%
|PNE AG
|4,15
|-4,71%
|PVA TePla AG
|25,28
|-5,88%
|secunet Security Networks AG
|185,80
|-3,23%
|SFC Energy AG
|17,98
|-0,88%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,94
|-1,69%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 910,41
|-1,96%
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