Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächer

In Frankfurt stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 18 740,01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,295 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,058 Prozent leichter bei 18 742,63 Punkten, nach 18 753,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 707,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 770,53 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 659,63 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 18 398,48 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 16 742,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,98 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HORNBACH (+ 5,88 Prozent auf 86,50 EUR), Jungheinrich (+ 1,96 Prozent auf 27,04 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,93) Prozent auf 21,15 EUR), Shelly (+ 1,88 Prozent auf 65,20 EUR) und Energiekontor (+ 1,81 Prozent auf 25,30 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,08 Prozent auf 56,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,90 EUR), OHB SE (-2,88 Prozent auf 182,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,63 Prozent auf 70,30 EUR) und Vincorion (-2,25 Prozent auf 19,11 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 499 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,176 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,82 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at