Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht Verluste

Am Montag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,84 Prozent auf 19 032,59 Punkte nach unten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 93,493 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19 325,96 Zählern und damit 0,693 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 192,97 Punkte).

Bei 19 325,96 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 953,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 17 911,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 194,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 16 657,58 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,65 Prozent auf 40,80 EUR), TeamViewer (+ 7,63 Prozent auf 6,35 EUR), ATOSS Software (+ 7,40 Prozent auf 82,70 EUR), GFT SE (+ 7,01 Prozent auf 23,65 EUR) und adesso SE (+ 4,79 Prozent auf 63,50 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Verve Group (-6,59 Prozent auf 1,70 EUR), PVA TePla (-5,31 Prozent auf 41,40 EUR), SCHOTT Pharma (-4,29 Prozent auf 17,42 EUR), SFC Energy (-4,26 Prozent auf 22,45 EUR) und Vossloh (-3,63 Prozent auf 67,75 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 462 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,007 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at