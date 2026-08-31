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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 12:26:50

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag

Der Handel in Frankfurt verläuft am Mittag in ruhigen Bahnen.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent auf 18 961,33 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,555 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,176 Prozent tiefer bei 18 961,84 Punkten in den Montagshandel, nach 18 995,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 935,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 982,77 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 18 302,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 19 192,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 16 843,67 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,25 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 8,12 Prozent auf 205,00 EUR), STO SE (+ 4,11 Prozent auf 98,90 EUR), Dürr (+ 2,56 Prozent auf 18,44 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,45 Prozent auf 77,35 EUR) und tonies (+ 2,22 Prozent auf 11,98 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,15 Prozent auf 61,50 EUR), EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR), Douglas (-2,21 Prozent auf 7,95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,95 Prozent auf 1,51 EUR) und Basler (-1,85 Prozent auf 23,85 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 442 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,070 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,25 1,75% 1&1 AG
Basler AG 23,10 -4,35% Basler AG
Douglas AG 7,95 -1,24% Douglas AG
Dürr AG 18,34 1,78% Dürr AG
EVOTEC SE 3,25 -3,22% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 77,15 2,94% FRIEDRICH VORWERK
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,47 -3,87% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 78,10 0,39% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,45 -1,74% Mutares
OHB SE 203,50 6,54% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,60 -1,96% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
STO SE & Co. KGaA 102,80 8,21% STO SE & Co. KGaA
tonies 11,86 1,19% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 935,41 -0,31%

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