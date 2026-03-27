KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
|SDAX im Fokus
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27.03.2026 17:58:57
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich
Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,68 Prozent tiefer bei 16 346,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 85,494 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,040 Prozent auf 16 620,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 626,81 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 620,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 272,05 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,99 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.02.2026, den Stand von 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2025, den Wert von 15 909,35 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,81 Prozent zurück. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 6,67 Prozent auf 19,04 EUR), SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 46,50 EUR), NORMA Group SE (+ 4,35 Prozent auf 16,80 EUR), Medios (+ 2,73 Prozent auf 12,06 EUR) und CANCOM SE (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,02 Prozent auf 52,15 EUR), KSB SE (-7,96 Prozent auf 902,00 EUR), Hypoport SE (-6,13 Prozent auf 70,40 EUR), INDUS (-5,49 Prozent auf 26,70 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-5,23 Prozent auf 14,50 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 640 208 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,113 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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