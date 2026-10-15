Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,07 Prozent schwächer bei 17 981,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,308 Prozent schwächer bei 18 120,49 Punkten, nach 18 176,53 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 127,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 820,39 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,893 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX auf 18 127,33 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 18 262,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 874,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,61 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 4,65 Prozent auf 73,15 EUR), HelloFresh (+ 4,01 Prozent auf 3,04 EUR), Fielmann (+ 3,11 Prozent auf 38,15 EUR), ATOSS Software (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR) und tonies (+ 2,62 Prozent auf 12,54 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Drägerwerk (-17,41 Prozent auf 96,30 EUR), SFC Energy (-7,98 Prozent auf 18,22 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,92 Prozent auf 12,10 EUR), PVA TePla (-6,72 Prozent auf 29,44 EUR) und ASTA Energy Solutions (-6,50 Prozent auf 51,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 792 095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at