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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Index-Performance im Fokus 11.08.2026 09:29:03

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der SDAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 18 520,38 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,691 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 18 563,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 540,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 564,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 506,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 128,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 556,07 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 17 194,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 3,79 Prozent auf 7,67 EUR), SMA Solar (+ 2,19 Prozent auf 55,90 EUR), Jungheinrich (+ 1,55 Prozent auf 24,96 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,45 Prozent auf 69,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PNE (-11,63 Prozent auf 8,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,53 Prozent auf 28,94 EUR), Wacker Neuson SE (-1,61 Prozent auf 21,40 EUR), CANCOM SE (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR) und 1&1 (-1,25 Prozent auf 19,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Carl Zeiss Meditec-Aktie aufweisen. 57 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,028 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 19,94 0,20% 1&1 AG
CANCOM SE 22,25 -8,62% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 29,92 0,34% Carl Zeiss Meditec AG
FRIEDRICH VORWERK 69,15 -0,36% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,37 0,58% HAMBORNER REIT
Jungheinrich AG 24,98 1,63% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,00 1,28% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -0,92% Mutares
Ottobock 58,20 -0,51% Ottobock
PATRIZIA SE 7,61 2,01% PATRIZIA SE
PNE AG 7,96 -11,75% PNE AG
SMA Solar AG 55,25 1,01% SMA Solar AG
Springer Nature 20,20 -0,74% Springer Nature
Wacker Neuson SE 21,10 -2,54% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 502,37 -0,21%

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