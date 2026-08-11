Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 18 520,38 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,691 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 18 563,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 540,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 564,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 506,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 128,23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 556,07 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 17 194,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,71 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 3,79 Prozent auf 7,67 EUR), SMA Solar (+ 2,19 Prozent auf 55,90 EUR), Jungheinrich (+ 1,55 Prozent auf 24,96 EUR), Ottobock (+ 1,54 Prozent auf 59,50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,45 Prozent auf 69,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PNE (-11,63 Prozent auf 8,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,53 Prozent auf 28,94 EUR), Wacker Neuson SE (-1,61 Prozent auf 21,40 EUR), CANCOM SE (-1,46 Prozent auf 23,70 EUR) und 1&1 (-1,25 Prozent auf 19,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Carl Zeiss Meditec-Aktie aufweisen. 57 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,028 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at