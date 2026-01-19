Verve Group Aktie

Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 19.01.2026 09:29:45

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 2,00 Prozent schwächer bei 17 962,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,618 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 1,52 Prozent leichter bei 18 050,45 Punkten, nach 18 329,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 050,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 933,52 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 16 719,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der SDAX 14 013,14 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 392,27 Punkte. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 2,84 Prozent auf 26,08 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,74 Prozent auf 19,10 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,59 Prozent auf 3,39 EUR), Medios (+ 0,13 Prozent auf 15,10 EUR) und Salzgitter (+ 0,00 Prozent auf 46,52 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Drägerwerk (-5,57 Prozent auf 84,70 EUR), Siltronic (-5,34 Prozent auf 52,30 EUR), Verve Group (-5,06 Prozent auf 1,86 EUR), JENOPTIK (-5,00 Prozent auf 21,28 EUR) und tonies (-4,41 Prozent auf 10,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Klöckner-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 248 430 Aktien gehandelt. Mit 9,987 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

mehr Analysen
16.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,38 -0,30% BVB (Borussia Dortmund)
Deutsche Euroshop AG 19,12 0,95% Deutsche Euroshop AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 85,30 -3,40% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Gerresheimer AG 26,00 1,09% Gerresheimer AG
HAMBORNER REIT 4,60 -0,22% HAMBORNER REIT
JENOPTIK AG 21,44 -3,68% JENOPTIK AG
Klöckner & Co (KlöCo) 10,98 0,00% Klöckner & Co (KlöCo)
Medios AG 14,88 -0,93% Medios AG
Mutares 31,85 -3,63% Mutares
Salzgitter 46,16 -0,82% Salzgitter
Schaeffler AG 10,50 -0,57% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,90 -0,93% SCHOTT Pharma
Siltronic AG 52,30 -5,25% Siltronic AG
tonies 10,44 -5,09% tonies
Verve Group 1,88 -4,38% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 995,23 -1,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen