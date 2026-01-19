Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Der SDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 2,00 Prozent schwächer bei 17 962,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,618 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 1,52 Prozent leichter bei 18 050,45 Punkten, nach 18 329,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 050,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 933,52 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 16 719,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der SDAX 14 013,14 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 392,27 Punkte. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 2,84 Prozent auf 26,08 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,74 Prozent auf 19,10 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,59 Prozent auf 3,39 EUR), Medios (+ 0,13 Prozent auf 15,10 EUR) und Salzgitter (+ 0,00 Prozent auf 46,52 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Drägerwerk (-5,57 Prozent auf 84,70 EUR), Siltronic (-5,34 Prozent auf 52,30 EUR), Verve Group (-5,06 Prozent auf 1,86 EUR), JENOPTIK (-5,00 Prozent auf 21,28 EUR) und tonies (-4,41 Prozent auf 10,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Klöckner-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 248 430 Aktien gehandelt. Mit 9,987 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at