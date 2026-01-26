Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag
Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,04 Prozent schwächer bei 24 854,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 792,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 916,00 Zählern.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 204,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 21 377,00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,17 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 35,13 EUR), Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 33,40 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 45,15 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 46,64 EUR) und EON SE (+ 0,97 Prozent auf 17,12 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 371,10 EUR), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 203,05 EUR), Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 801,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 104,05 EUR) und Zalando (-1,29 Prozent auf 23,65 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 466 132 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225,350 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,60
|-1,83%
|Bayer
|45,42
|2,07%
|Beiersdorf AG
|96,82
|-0,33%
|Commerzbank
|35,15
|2,03%
|Deutsche Bank AG
|33,36
|1,05%
|E.ON SE
|17,19
|1,60%
|MTU Aero Engines AG
|374,60
|-0,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,17
|0,03%
|QIAGEN N.V.
|46,73
|-0,09%
|Rheinmetall AG
|1 813,50
|-0,85%
|SAP SE
|196,46
|0,64%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,35
|-0,24%
|Zalando
|23,49
|-2,13%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 887,50
|0,09%