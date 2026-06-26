EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Kursentwicklung
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26.06.2026 12:26:47
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,42 Prozent schwächer bei 3 837,43 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 520,682 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,256 Prozent tiefer bei 3 882,75 Punkten, nach 3 892,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 835,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 882,79 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 3,33 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 064,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 423,19 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 3 839,42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,88 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 52,60 EUR), EVOTEC SE (+ 0,45 Prozent auf 4,86 EUR), Nordex (+ 0,05 Prozent auf 43,72 EUR), freenet (-0,08 Prozent auf 24,12 EUR) und Deutsche Telekom (-0,15 Prozent auf 26,17 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-4,37 Prozent auf 83,10 EUR), Infineon (-4,22 Prozent auf 78,55 EUR), TeamViewer (-3,42 Prozent auf 4,64 EUR), ATOSS Software (-2,81 Prozent auf 65,60 EUR) und Nemetschek SE (-2,79 Prozent auf 50,60 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 046 537 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,456 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,33 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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