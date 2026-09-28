TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Kursentwicklung
|
28.09.2026 15:58:27
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell
Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 3 973,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559,250 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,136 Prozent tiefer bei 3 970,06 Punkten, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 965,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der TecDAX bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 589,64 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 3,12 Prozent auf 12,55 EUR), Sartorius vz (+ 2,83 Prozent auf 265,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,46 Prozent auf 38,72 EUR), OHB SE (+ 2,46 Prozent auf 183,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,71 Prozent auf 68,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-4,10 Prozent auf 79,60 EUR), SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Nemetschek SE (-3,05 Prozent auf 60,35 EUR), TeamViewer (-2,92 Prozent auf 5,98 EUR) und SMA Solar (-2,66 Prozent auf 54,95 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|29.07.26
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|ATOSS Software AG
|79,90
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|Deutsche Telekom AG
|26,76
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|Eckert & Ziegler
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|3,96%
|freenet AG
|23,42
|-1,93%
|Nemetschek SE
|60,95
|-2,40%
|OHB SE
|185,20
|2,89%
|SAP SE
|183,06
|-1,17%
|Sartorius AG Vz.
|263,90
|2,25%
|Siemens Healthineers AG
|38,95
|3,23%
|SMA Solar AG
|55,45
|-3,31%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,35
|0,44%
|TeamViewer
|6,03
|-2,19%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,56
|1,87%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
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