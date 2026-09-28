Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 3 973,64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559,250 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,136 Prozent tiefer bei 3 970,06 Punkten, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 965,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der TecDAX bei 4 119,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 860,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 589,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 3,12 Prozent auf 12,55 EUR), Sartorius vz (+ 2,83 Prozent auf 265,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,46 Prozent auf 38,72 EUR), OHB SE (+ 2,46 Prozent auf 183,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,71 Prozent auf 68,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-4,10 Prozent auf 79,60 EUR), SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Nemetschek SE (-3,05 Prozent auf 60,35 EUR), TeamViewer (-2,92 Prozent auf 5,98 EUR) und SMA Solar (-2,66 Prozent auf 54,95 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at