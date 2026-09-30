freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 30.09.2026 15:58:31

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Am Mittwochnachmittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 3 997,39 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 033,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 990,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 119,39 Punkten. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 3 853,08 Punkten bewertet. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 3 648,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,87 Prozent auf 80,75 EUR), PVA TePla (+ 4,23 Prozent auf 33,00 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 3,07 EUR), AIXTRON SE (+ 3,70 Prozent auf 37,81 EUR) und SMA Solar (+ 2,60 Prozent auf 59,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil IONOS (-6,70 Prozent auf 31,20 EUR), OHB SE (-2,46 Prozent auf 174,60 EUR), United Internet (-2,25 Prozent auf 24,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 27,92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,58 Prozent auf 31,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 842 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
01.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
24.08.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 31,04 0,19% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 26,56 1,96% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 2,93 -3,30% EVOTEC SE
freenet AG 22,90 0,79% freenet AG
IONOS 32,20 0,44% IONOS
OHB SE 171,80 -0,92% OHB SE
PVA TePla AG 36,06 4,28% PVA TePla AG
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siltronic AG 83,10 4,40% Siltronic AG
SMA Solar AG 61,00 3,48% SMA Solar AG
TeamViewer 6,36 1,68% TeamViewer
United Internet AG 24,04 -0,17% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,54 -0,90% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 081,92 2,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen