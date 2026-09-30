Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 3 997,39 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 033,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 990,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 119,39 Punkten. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 3 853,08 Punkten bewertet. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 3 648,46 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,87 Prozent auf 80,75 EUR), PVA TePla (+ 4,23 Prozent auf 33,00 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 3,07 EUR), AIXTRON SE (+ 3,70 Prozent auf 37,81 EUR) und SMA Solar (+ 2,60 Prozent auf 59,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil IONOS (-6,70 Prozent auf 31,20 EUR), OHB SE (-2,46 Prozent auf 174,60 EUR), United Internet (-2,25 Prozent auf 24,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 27,92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,58 Prozent auf 31,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 842 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at