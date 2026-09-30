freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index-Performance im Blick
|
30.09.2026 15:58:31
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag
Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 3 997,39 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 556,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 033,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 990,50 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 119,39 Punkten. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 3 853,08 Punkten bewertet. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 3 648,46 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,87 Prozent auf 80,75 EUR), PVA TePla (+ 4,23 Prozent auf 33,00 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 3,07 EUR), AIXTRON SE (+ 3,70 Prozent auf 37,81 EUR) und SMA Solar (+ 2,60 Prozent auf 59,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil IONOS (-6,70 Prozent auf 31,20 EUR), OHB SE (-2,46 Prozent auf 174,60 EUR), United Internet (-2,25 Prozent auf 24,32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 27,92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,58 Prozent auf 31,10 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 842 616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|39,33
|6,44%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,04
|0,19%
|Deutsche Telekom AG
|26,56
|1,96%
|EVOTEC SE
|2,93
|-3,30%
|freenet AG
|22,90
|0,79%
|IONOS
|32,20
|0,44%
|OHB SE
|171,80
|-0,92%
|PVA TePla AG
|36,06
|4,28%
|SAP SE
|184,70
|-1,28%
|Siltronic AG
|83,10
|4,40%
|SMA Solar AG
|61,00
|3,48%
|TeamViewer
|6,36
|1,68%
|United Internet AG
|24,04
|-0,17%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,54
|-0,90%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 081,92
|2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.