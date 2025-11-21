Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag

Der MDAX zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Am Freitag sinkt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 28 253,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 335,049 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 28 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 28 443,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 28 401,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 981,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 4,01 Prozent zurück. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 21.10.2025, mit 30 140,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 677,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, notierte der MDAX bei 25 868,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 31 754,30 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit CTS Eventim (+ 10,10 Prozent auf 83,40 EUR), PUMA SE (+ 1,99 Prozent auf 15,92 EUR), TRATON (+ 1,87) Prozent auf 28,32 EUR), Ströer SE (+ 1,78 Prozent auf 34,30 EUR) und RTL (+ 1,69 Prozent auf 33,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-8,13 Prozent auf 50,99 EUR), thyssenkrupp (-6,64 Prozent auf 8,72 EUR), HOCHTIEF (-5,98 Prozent auf 273,40 EUR), AIXTRON SE (-5,69 Prozent auf 16,41 EUR) und HENSOLDT (-5,41 Prozent auf 73,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 070 057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,12 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at