Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der SDAX mittags

Anleger in Frankfurt treten heute den Rückzug an.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent tiefer bei 17 927,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 95,958 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,480 Prozent tiefer bei 17 953,77 Punkten, nach 18 040,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 17 841,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 953,77 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 731,99 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der SDAX-Kurs bei 14 618,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Wüstenrot Württembergische (+ 1,60 Prozent auf 15,26 EUR), ATOSS Software (+ 1,54 Prozent auf 99,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,53 Prozent auf 17,24 EUR), Ottobock (+ 1,15 Prozent auf 61,45 EUR) und KSB SE (+ 0,93 Prozent auf 1 085,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Verve Group (-9,95 Prozent auf 1,41 EUR), Siltronic (-4,66 Prozent auf 50,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,74 Prozent auf 47,92 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 5,99 EUR) und SMA Solar (-3,47 Prozent auf 35,62 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 726 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,425 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

