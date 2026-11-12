Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Am Donnerstag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 4 102,82 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent stärker bei 4 122,07 Punkten in den Handel, nach 4 108,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 090,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 122,99 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, notierte der TecDAX bei 3 993,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 067,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 575,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,20 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 3,18 Prozent auf 27,22 EUR), SMA Solar (+ 2,65 Prozent auf 49,52 EUR), freenet (+ 2,10 Prozent auf 24,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,08 Prozent auf 117,80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,44 Prozent auf 14,13 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), OHB SE (-4,02 Prozent auf 203,00 EUR), HENSOLDT (-2,76 Prozent auf 80,30 EUR), TeamViewer (-1,16 Prozent auf 4,95 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 51,53 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 780 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at