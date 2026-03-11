SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 11.03.2026 12:27:09

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot

Der TecDAX notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,53 Prozent leichter bei 3 606,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545,376 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,708 Prozent auf 3 600,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 568,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 609,64 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 607,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 562,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 685,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,482 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 32,27 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 32,10 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 43,66 EUR), Siltronic (+ 1,37 Prozent auf 51,70 EUR) und Bechtle (+ 0,55 Prozent auf 32,72 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 4,49 EUR), ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR), IONOS (-2,57 Prozent auf 22,75 EUR), HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 75,80 EUR) und TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,49 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 304 412 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten