SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung im Fokus
|
11.03.2026 12:27:09
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,53 Prozent leichter bei 3 606,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545,376 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,708 Prozent auf 3 600,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 568,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 609,64 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 607,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 562,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 685,69 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,482 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 32,27 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 32,10 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 43,66 EUR), Siltronic (+ 1,37 Prozent auf 51,70 EUR) und Bechtle (+ 0,55 Prozent auf 32,72 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 4,49 EUR), ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR), IONOS (-2,57 Prozent auf 22,75 EUR), HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 75,80 EUR) und TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,49 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 304 412 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
