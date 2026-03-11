Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,53 Prozent leichter bei 3 606,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545,376 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,708 Prozent auf 3 600,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 626,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 568,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 609,64 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 607,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 562,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 685,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,482 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 510,62 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 32,27 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 32,10 EUR), Nordex (+ 1,49 Prozent auf 43,66 EUR), Siltronic (+ 1,37 Prozent auf 51,70 EUR) und Bechtle (+ 0,55 Prozent auf 32,72 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 4,49 EUR), ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR), IONOS (-2,57 Prozent auf 22,75 EUR), HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 75,80 EUR) und TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,49 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 304 412 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,017 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

