Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Am Montag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,42 Prozent auf 3 556,13 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 550,131 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,17 Prozent auf 3 529,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 567,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 510,62 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 583,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 795,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,88 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,09 Prozent auf 77,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,49 Prozent auf 29,25 EUR), CANCOM SE (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,29 Prozent auf 139,80 EUR) und Nagarro SE (+ 0,19 Prozent auf 53,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), Ottobock (-4,17 Prozent auf 55,20 EUR), IONOS (-3,18 Prozent auf 22,85 EUR), United Internet (-3,14 Prozent auf 27,18 EUR) und JENOPTIK (-3,09 Prozent auf 27,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 903 286 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,683 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at