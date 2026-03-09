JENOPTIK Aktie

TecDAX im Fokus 09.03.2026 15:58:37

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone

Das macht der TecDAX heute.

Am Montag fällt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,42 Prozent auf 3 556,13 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 550,131 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,17 Prozent auf 3 529,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 567,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 510,62 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 583,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 795,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,88 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,09 Prozent auf 77,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,49 Prozent auf 29,25 EUR), CANCOM SE (+ 0,63 Prozent auf 24,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,29 Prozent auf 139,80 EUR) und Nagarro SE (+ 0,19 Prozent auf 53,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), Ottobock (-4,17 Prozent auf 55,20 EUR), IONOS (-3,18 Prozent auf 22,85 EUR), United Internet (-3,14 Prozent auf 27,18 EUR) und JENOPTIK (-3,09 Prozent auf 27,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 903 286 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,683 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
