ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|TecDAX-Performance im Fokus
|
06.03.2026 12:27:05
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,75 Prozent tiefer bei 3 636,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 553,705 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,019 Prozent fester bei 3 664,07 Punkten in den Handel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 634,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 676,10 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 619,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 866,16 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,323 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3,61 Prozent auf 4,76 EUR), IONOS (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 73,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,58 Prozent auf 91,30 EUR) und CANCOM SE (+ 2,08 Prozent auf 24,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,44 Prozent auf 52,75 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 50,25 EUR), QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 142,80 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|24.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|24.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|91,60
|3,39%
|CANCOM SE
|23,80
|-0,83%
|Elmos Semiconductor
|137,80
|-4,83%
|freenet AG
|27,46
|-1,08%
|HENSOLDT
|74,10
|0,68%
|Infineon AG
|39,19
|-7,27%
|IONOS
|23,60
|5,36%
|QIAGEN N.V.
|38,43
|-3,60%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Sartorius AG Vz.
|218,30
|-3,11%
|Siltronic AG
|50,85
|-1,07%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|51,65
|-5,58%
|TeamViewer
|4,75
|3,99%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 607,48
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.