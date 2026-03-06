ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

TecDAX-Performance im Fokus 06.03.2026 12:27:05

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag

Das macht der TecDAX am fünften Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,75 Prozent tiefer bei 3 636,01 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 553,705 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,019 Prozent fester bei 3 664,07 Punkten in den Handel, nach 3 663,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 634,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 676,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 619,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 866,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,323 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 3,61 Prozent auf 4,76 EUR), IONOS (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 73,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,58 Prozent auf 91,30 EUR) und CANCOM SE (+ 2,08 Prozent auf 24,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,44 Prozent auf 52,75 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 50,25 EUR), QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 142,80 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,425 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

