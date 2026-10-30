Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag zurück

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,86 Prozent auf 4 113,89 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 580,656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4 159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 149,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 104,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 161,05 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 001,32 Punkte. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 3 829,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der TecDAX bei 3 650,45 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), ATOSS Software (+ 1,96 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,61 Prozent auf 35,32 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), Siltronic (-6,83 Prozent auf 58,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,18 Prozent auf 51,60 EUR), Bechtle (-5,67 Prozent auf 33,60 EUR) und PVA TePla (-5,22 Prozent auf 30,52 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 508 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,847 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Mit 8,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at