Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Nachmittag

Das macht der TecDAX am Montag.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 3 774,24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 517,467 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,047 Prozent fester bei 3 781,49 Punkten in den Handel, nach 3 779,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 762,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 796,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 531,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 607,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 3 745,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 4,83 Prozent auf 62,90 EUR), Nagarro SE (+ 2,73 Prozent auf 43,58 EUR), Kontron (+ 2,20 Prozent auf 23,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,15 Prozent auf 90,40 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,93 Prozent auf 5,28 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-4,92 Prozent auf 94,65 EUR), Elmos Semiconductor (-4,27 Prozent auf 197,20 EUR), HENSOLDT (-3,65 Prozent auf 70,74 EUR), SMA Solar (-2,45 Prozent auf 61,80 EUR) und Drägerwerk (-2,34 Prozent auf 87,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 048 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 170,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,40 zu Buche schlagen. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at