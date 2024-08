Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt am Mittag nach

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 2,84 Prozent tiefer bei 3 157,55 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 512,710 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,152 Prozent schwächer bei 3 244,95 Punkten in den Handel, nach 3 249,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 141,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 244,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 05.07.2024, einen Stand von 3 393,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 266,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 182,16 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,02 Prozent abwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 141,56 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 48,94 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 41,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,45 Prozent auf 61,15 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 23,74 EUR) und Bechtle (-1,80 Prozent auf 39,38 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil United Internet (-16,59 Prozent auf 16,39 EUR), 1&1 (-15,40 Prozent auf 12,42 EUR), SÜSS MicroTec SE (-10,09 Prozent auf 48,10 EUR), Kontron (-6,90 Prozent auf 16,99 EUR) und Eckert Ziegler (-5,63 Prozent auf 39,26 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 267 570 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at